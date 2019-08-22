2019 Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman olduğu merak ediliyor. Galatasaray hangi torbada yer alacak? 2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunun tamamlanmasının ardından grup mücadeleleri başlayacak. Gruplarda eşleşmelerin belli olacağı kura çekiminin tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray hangi torbada yer alacak? Şampiyonlar Ligi torbaları nasıl? 2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak.

Grup aşamasının ilk maçları 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak, son maçlar ise 10-11 Aralık'ta oynanacak.

1. TORBA

Liverpoool

Manchester City

Chelsea

Barcelona

Juventus

Bayern Münih

PSG

Zenit

2. TORBA

Tottenham

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

2 VEYA 3. TORBA

Shakhtar Donetsk

Benfica

3. TORBA

Lyon

Bayer Leverkusen

RB Salzburg

Valencia

Inter

3 VEYA 4. TORBA

Lokomotiv Moskova

Genk

Galatasaray

RB Leipzig

4. TORBA

Atalanta

Lille