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2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

2019 Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman olduğu merak ediliyor. Galatasaray hangi torbada yer alacak? 2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

2019 Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman olduğu merak ediliyor. Galatasaray hangi torbada yer alacak? 2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunun tamamlanmasının ardından grup mücadeleleri başlayacak. Gruplarda eşleşmelerin belli olacağı kura çekiminin tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray hangi torbada yer alacak? Şampiyonlar Ligi torbaları nasıl? 2019 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak.

Grup aşamasının ilk maçları 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak, son maçlar ise 10-11 Aralık'ta oynanacak.

1. TORBA

Liverpoool
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit

2. TORBA

Tottenham
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli

2 VEYA 3. TORBA

Shakhtar Donetsk
Benfica

3. TORBA

Lyon
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Valencia
Inter

3 VEYA 4. TORBA

Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
RB Leipzig

4. TORBA

Atalanta
Lille


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