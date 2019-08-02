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2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

2019 Kurban Bayramı yaklaşırken tatilin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. 2019 Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?

2019 Kurban Bayramı yaklaşırken tatilin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. 2019 Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?

Kurban Bayramı için son hazırlıklar devam ederken tatil için planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar müjdeli haberi beklemeye başladı. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün?

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;
Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü
Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü
Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü


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