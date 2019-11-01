2019 Kasım İlk Ara Tatil Ne Zaman Başlayacak?

2019 Kasım ayında ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2019 Kasım okullar ne zaman tatil olacak?

Okullar ne zaman tatile gireceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı takviminde öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatile ne zaman başlanacağını sorguluyor.

2019 KASIM İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-2020 eğitim-öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önceden açıklanmıştı. Buna göre; 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.