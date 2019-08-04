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2019 burçların tarihleri değişti mi?
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

2019 burçların tarihleri değişti mi?

Burçların tarihleri yine değişti. NASA tarafından ortaya atılan iddia burçların tarihlerinin değiştiği ifade edildi.

Burçların tarihleri yine değişti. NASA tarafından ortaya atılan iddia burçların tarihlerinin değiştiği ifade edildi.

NASA'nın web sitesinde, burçlar ilk kez Babiller tarafından kullanılmaya başlandığında 23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğanların Aslan Burcu olduğu ancak bu tarih aralığının artık Yengeç Burcu'na ait olduğu öne sürüldü. Bunun nedeni ise Dünya'nın yer ekseninin geçtiği Kuzey Kutbu'nun aynı doğrultuda olmaması ve sonuç olarak 3 bin yıl sonra gökyüzünün değişmiş olması olarak açıklanıyor.

BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER : 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım
AKREP : 23 Kasım-29 Kasım
YAY : 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat
KOVA : 16 Şubat-11 Mart
BALIK : 11 Mart-18 Nisan
YILAN : 29 Kasım-17 Aralık


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