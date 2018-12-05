2019 Asgari Ücret Belirleme Toplantısı Başlıyor

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2019 asgari ücret artış toplantısı başlıyor. Komisyonda bir ilk yaşanacak ilk kez bu toplantıda asgari ücretli 1 çalışan toplantıda söz hakkına sahip olacak.

İşçi ve İşveren olarak katılıma hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplantıya başlıyacak. Sayıları 7 milyonu bulan çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ile başlayacak toplantıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Daha önceki senelerden farklı bir toplantıya tanık olacağız. Halen çalışan bir asgari ücretli bu toplantıda o masada olacak nasıl asgari ücret ile geçinebildiğini bu ücret ile neler yapabildiğini yapamadığını dile getirecek olan asgari ücretli çalışanın kim olduğu halen bilinmiyor.