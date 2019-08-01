2019 Ağustos Ziraat Bankası konut kredisi faiz indirimi

Ziraat Bankası konut faizlerinde indirime gitti. Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0.99 olarak düşürdü.

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin hemen ardından Ziraat Bankası'ndan yeni bir atak geldi. 500 bin TL'ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirleyen Ziraat Bankası, tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu.

Dün de Enflasyon Raporu'nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13,9'a düşürüldüğünü söylemişti.