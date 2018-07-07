2018 KHK İhraç Lisesi yayımlandı - 699 Sayılı KHK 10 bin kişi ihraç edildi

OHAL'in kaldırılmasından önceki son KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yayımlandı. Resmi Gazete'nin internet sitesinde ilan edilen 699 Sayılı KHK ile 10 binden fazla kişi FETÖ bağlantısı nedeniyle mesleklerinden ihraç edilecek. 699 Sayılı KHK, OHAL'in kaldırılmasından önce ilan edilen son KHK olması yönüyle de önem arz ediyor. Peki 699 Sayılı KHK'da kimler mesleklerinden ihraç edildi? İşte isim isim ihraç lisesi...

20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve şu ana değin 7 defa uzatılması kararı alınan OHAL(Olağan Üstü Hal), 28 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sona erecek. Türkiye'nin gündemine oturan OHAL konusuna dair Başbakan Binali Yıldırım tarafından yeniden uzatılmayacağı şeklinde mühim açıklamalar gerçekleştirilerek, KHK (Kanun Hükmünde Kararname) konusuna da açıklık getirdi. Buna göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe girişiminin sonrasında hayata geçirilen OHAL (Olağan Üstü Hal)'in kaldırılacak olmasının hemen öncesinde son kez KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkarılacağının bilgisini aktarıldı. Öte yandan terörle mücadele hususunda önemli atılımlar gerçekleştirilen OHAL'in kaldırılmasının öncesinde yayımlanacak KHK ile, Emniyet, TSK ve diğer devlet kurumlarından FETÖ'den ihraç edileceklerin listesinin de yer alacağı belirtildi. Peki, FETÖ'den 10 bini aşan kişinin ihraç edileceği belirtilen 2018 KHK ihraç listesi yayımlandı mı? Resmi Gazete üzerinden bugün yayımlanacak olan KHK kaç bin kişi ihraç edilecek?

699 SAYILI KHK İHRAÇ LİSESİ İÇİN TIKLAYIN

2018 RESMİ GAZETE KHK İHRAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI MI? KAÇ BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLECEK?

Yeni uygulamaya alınması planlanan sistem öncesinde, ‘'KHK Resmi Gazete'de yayımlandı mı?'' şeklinde sorular kamuoyunu meşgul etmeye başladı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım tarafından OHAL ve KHK konularına ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştirildi. OHAL'in 28 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılacağının ve yeniden uzatılmayacağını vurgulayan Yıldırım, son defa KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yayımlanacağı şeklinde ifadelere yer verdi. Bununla birlikte son KHK'nın ne zaman yayımlanacağı hususunda da açıklamalarda bulunarak; 6 Temmuz 2018 yani bugünü işaret etti. Son olarak Başbakan Binali Yıldırım tarafından; TSK ihraç listesi belli oldu mu ve KHK'da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi şeklinde gündemi meşgul eden sorulara yanıt niteliğinde son kez yayımlanacak KHK ile belli olacağı ifade edildimişti. Bununla birlikte Başbakan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda; Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet, TSK başta olmak üzere diğer devlet kurumlarından FETÖ'de 10 bini aşan kişinin ihraç edilmesi ve terörle mücadele hususuna dair önemli yeni düzenlemelerin gelmesi bekleniyordu.

KHK (KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME) RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Başbakan Binali Yıldırım, yeni ve son kez Resmi Gazete üzerinden yayımlanacak 699 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname)'nin bu gece yayınlanacağı şeklinde açıklamalarda bulundu.

KHK İHRAÇ EDİLENLERİN İSİM İSİM LİSTESİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 699 sayılı KHK (Kanun Hüknünde Kararname) bu gece itibariyle Resmi Gazete aracılığıyla yayımlandığının bilgisine ulaşıldı. Yeni ve son kez yayımlanan KHK doğrultusunda; Emniyet ve TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri)'dan FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen kamu personelleri ihraç edileceği bekleniyordu.

Fakat Başbakan Binali Yıldırım tarafından bu gece yayımlanan KHK'da TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından ihraçların yapılacağı şeklinde duyurusu yapılsa da; Resmi Gazete'de yayımlanan 699 sayılı yayımlanan KHK bazı düzenlemeleri içerirken, ihraçlara ilişkin herhangi bir düzenleme yer almadı.

RESMİ GAZETE'NİN İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ...

Vatandaşlar tarafından Resmi Gazete'nin internet sitesine aşırı yoğunluktan ötürü kilitlendi. Resmi Gazete'nin internet sitesinde anlık kullanıcı sayısının 100 binin üzerine çıkması nedeniyle sistem çöktü. Akabinde belirli bir zaman geçmesiyle birlikte yeniden çalışır hale gelen sitede, ''Bugünkü Resmi Gazete'nin Yayımlanması Çalışmaları Devam Etmektedir.'' şeklinde uyarısı gerçekleştirildi.