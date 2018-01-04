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2017 yılında 409 kadın cinayete kurban gitti
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

2017 yılında 409 kadın cinayete kurban gitti

Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşıyor. 2016 yılında erkek şiddeti sebebiyle hayatını kaybeden kadın sayısı 328 iken, bu rakama geçtiğimiz yıl 409’a yükseldi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşıyor. 2016 yılında erkek şiddeti sebebiyle hayatını kaybeden kadın sayısı 328 iken, bu rakama geçtiğimiz yıl 409'a yükseldi.

HER SENE ORAN YÜKSELİYOR

Ajans Press, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin medya yansımalarını inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, kadına yönelik şiddet ve cinayetle alakalı, 2015 yılında 29 bin 49 haber çıkışı tespit edilirken, 2016 yılında 19 bin 858, geçtiğimiz yıl ise 19 bin 429 habser çıkışı medyaya yansıdı.

MEDYA HABERLERİNDE AYRINTILAR ÖNE ÇIKTI

 

Cinayet sayılarında artış olmasına rağmen haber sayısının geçtiğimiz yıllara göre düşük olması dikkat çekici bir ayrıntı oldu. Medyaya yansıyan haberlerde ise önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Haberlerde ise önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

KIYAFETLER BİLE ÖLÜM SEBEBİ OLDU

 

2017 yılında gerçekleşen kadın cinayetlerinde, babaların çocuklarını öldürmesi önemli bir ayrıntı olarak basında yer alırken, kıyafet bahanesiyle bir çok cinayet ve şiddet olayı gerçekleşti. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerinden edinilen bilgilere göre, 2015 yılında 303 olan kadın cinayeti, 2016 yılında 328, geçtiğimiz yıl ise 409'a yükselerek son yılların en yüksek rakamına ulaştı.

EN ÇOK KADIN CİNAYETİ İSTANBUL'DA

2017 yılında kadınların 88'i kendi hayatına dair karar almak. 30'u ise boşanmak istediği için cinayete kurban giderken, 134 şüpheli ölüm ve 110 bahanesi tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleşti.

GENÇ YAŞTAKİ KADINLAR ÖLDÜRÜLÜYOR

 

Cinayete kurban giden kadı8nların yaş aralığı incelendiğinde, 15-25 yaş aralığında toplam 65 kadının öldürüldüğü belirlendi.

Yıl içerisinden yaşanan cinayetlerde 57 ölümle İstanbul başı çekerken, İzmir'de 32, Antalya'da 25, Bursa'da 18, Adana'da 17, Gaziantep'de 15, Konya'da ise 12 kadın cinayeti gerçekleşti.


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