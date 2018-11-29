20 yıllık arkadaşının kapısına haciz memurlarını gönderdi

Ağustos ayında Bodrum'da kavga eden Seçkin Piriler ile Meral Kaplan arasındaki gerilim sürüyor. 20 yıllık arkadaşı Seçkin Piriler ile mahkemelik olan oyuncu Meral Kaplan'ın Ortaköy'deki evine haciz memurları geldi. Güzel oyuncu Meral Kaplan'ın Seçkin Piriler'e 25 bin 450 TL borcunun olduğu öğrenildi.

20 YILLIK ARKADAŞINA HACİZ MEMURU GÖNDERDİ

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre; Seçkin Piriler 20 yıllık arkadaşı Meral Kaplan'ın Ortaköy'deki evine haciz gönderdi. Meral Kaplan'ın arabasına el konuldu. Meral Kaplan'ın Seçkin Piriler'e 25 bin 450 TL borcu olduğu öğrenildi.

SEÇKİN PİRİLER İLE MERAL KAPLAN GEÇEN YAZ NEDEN KAVGA ETMİŞTİ?

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan, geçen ağustos çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatile çıkmıştı.

Gündoğan'da aynı evde kalan Meral Kaplan ve Seçkin Piriler'in evde başlayan kavgaları sokağa taşmıştı.

Seçkin Piriler'in "Benimle mezara gidecek" dediği, Meral Kaplan'ın ise sessiz kaldığı büyük kavganın nedeni geçen günlerde ortaya çıkmıştı.

İddiaya göre Kaan Tangöze'den iki yıl önce boşanan Seçkin Piriler, o dönem aşk yaşadığı avukat sevgilisiyle, Meral Kaplan'ın mesajlaşmalarını yakaladı.

Kavga sonrası Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ı evden kovmuş ve hayatından tamamen çıkartmıştı.