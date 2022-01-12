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2. Yeditepe Bienali kapılarını açtı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

2. Yeditepe Bienali kapılarını açtı

Çerçeveyi yeniden düşünme çağrısıyla 2. Yeditepe Bienali kapılarını açtı. 'Kilidi aç ki içi bulasın, içeri girebilesin. Açmadan aklına uyarsan buldum sanırsın; o zaman da dışarıda kalırsın'

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Çerçeveyi yeniden düşünme çağrısıyla 2. Yeditepe Bienali kapılarını açtı. "Kilidi aç ki içi bulasın, içeri girebilesin. Açmadan aklına uyarsan buldum sanırsın; o zaman da dışarıda kalırsın"

SEÇKİN MEKANLARDA SERGİLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Yeditepe Bienali", kapılarını geçtiğimiz hafta sanatseverlere açtı. İstanbul'un dört seçkin mekanı Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Sanat Galerisi'nde açılan sergiler, geleneksel ile moderni farklı bakış açıları ile ele alan birbirinden ilginç eserlere ev sahipliği yapıyor.

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226 SANATÇI, 282 ESER

İkinci Yeditepe Bienali'nde226 sanatçı'ya ait 282 eser, 2 ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Tüm eser ve mekanlar, Cam Küp Galeri'de dijital ve üç boyutlu olarak da izlenebilecek. Uluslararası sanat çevrelerinin yakından tanıdığı, München Haus Der Kunst Müzesi'nin Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat, bienalin küratörlüğünü üstleniyor.

ÇERÇEVE DEĞİLSE DE EŞİKTE

İlginç eserleriyle bienale sanatçı olarak da katılan Karpat, "Avrupa dillerinde 'çerçeve' kelimesi 'sınırlılık' anlamını içeriyor. Türkçede çerçevenin böyle bir anlamı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Esasen çerçeve. bizde 'daire'nin görece yeni bir kullanımı.
Evvelce ' birşey dairesinde' diye konuştuğumuzdaki anlamı şimdilerde çerçeveye taşımız gibi görünüyor. Bu yüzden de 'çerçeve7, sınırlama ve sınırlamadan ziyade, bir ilişkiler ağına ve buna bağlık olarak bir hürleşmeye işaret ediyor. bu yılki bienal, bin yıldan fazla süredir var olan ve Batı kültürünün ötesinde bir geleneğe ve teorik yansımaya sahip olan bir sanatı, dört ayrı mekanda yeniden inceliyor. Dört mekan da bir türk 'ara-mekan' olmalarıyla, misafirlerini çerçevede değilse de eşikte karşılamaya ve onları 'içeri' davet etmeye aday."

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SANAT ESERİNE ÖZEL AYDINLATMA

Ziyaretçiler tarihi mekanlarda kendisini hoş bir çerçevenin içinde bularak, elindeki el fenerinin yardımıyla eseri inceleme ve seyretme imkanını deneyimliyor. Sanat eseriyle sanatzeverin bu özel aydınlatma ortamındaki buluşması, bienalin bir kesinlikten ziyade bir arayışta olduğunu simgeliyor. Yatay sergileme tercihiyle bieanl, kitaptan çıkan sanatın mekanla ve şehirle etkileşimine, bütünlüğüne ve açmazlarına dair de bir yolculuğa davet ediyor.

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YASİN SURESİ VE İNTERAKTİF İLETİŞİM

Çerçeve fikrini temel alan, 'çerçeve içi- çerçeve dışı' temasıyla yola çıkan bienaldeki sanat eserlerinin bulunduğu mekanla karşılıklı etkileşime açık olması, özgün bir bakış açısı olarak dikkat çekiyor. Berkant Karpat'ın Süleymaniye Darüzziyafe'nin bahçesinde yer alan eserinde gözlemlemek mümkün. Eser, Kur'an ayetlerinin suyun moleküler yapısı üzerindeki değişimlerini ölçme özelliği taşımakta. Yasin Suresiş, özel bir ses frekansı ve titreşim ile dışarıya aktarılırken ziyaretçiler, bu esere pirinçten iletkene dokunarak, surenin tenlerinden meydana getirdiği etkiyi interaktif olarak hissedebiliyor.

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İLHAM VEREN BİR TEMA

İkinci yedikepe Bienali'nin açılışında konuşan Fatih Belediye başkanı M. Ergun Turan İstanbul'la özdeşleşmiş bu özel mekanların birer sanat platformu olarak değerlendirildiğine, İstanbul'a yeni kültür sanat noktaları kazandırıldığına dikkat çekti. Turan, bienalin hem seçilen ilham verici temasıyla hem de eserlerin zihinlerde yarattaığı zengin çağrışımlar ve sergilenme tarzlarıyla, verimli sanatsal tartışmalara imkan sağlayacağına inandığını ifade etti.


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