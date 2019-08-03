2 kardeşin mucize kurtuluşu!

Balıkesir'de yanlarındaki anne ve babaları olmadan yolculuk eden 9 ve 14 yaşlarındaki 2 kardeş otobüste çıkan yangından sağ kurtuldu.

Balıkesir'de bir yolcu otobüsünde çıkan yangında, yanlarında anne ve babaları olmadan seyahat eden 9 ve 14 yaşlarındaki 2 kardeş, yara almadan yangından kurtulmayı başardı.

Balıkesir-Edremit karayolu üzerinde İvrin ilçesinin kırsal Gökçeyazı mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde dün saat 14.00 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken 5 kişi hayatını kaybetti ve 15 kişi de yaralandı.

Yangın sırasında otobüse anne ve babaları tarafından Edremit'ten bindirilen, Yalova'da babaanneleri tarafından karşılanacak olan 9 yaşındaki Berra ile 14 yaşındaki ağabeyi Hüseyin Emre Karaman yangından yara almadan kurtulmayı başardı.