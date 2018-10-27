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2 Askerimiz Donarak Şehit Oldu
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

2 Askerimiz Donarak Şehit Oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerimiz donarak şehit oldu.Şehitlerin Mersin nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Tükel olduğu öğrenildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerimiz şehit oldu. Şehit jandarma Ferruh Dikmen ve Asım Tükel, Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde dün akşam şehit oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesiyle bölgeden helikopterle tahliye edildiği bildirildi.  2 askerimizin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 askerimizin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, ''Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.'' ifadesine yer verildi.

HAVALİMANINDA UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit olan uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Tükel'in (23) cenazeleri, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Mersin'e gönderildi. Gece yarısı Elazığ'a getirilen şehit askerler için havalimanında bugün sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi.


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