18 Mart Çanakkale Şehitleri Anıtkabir'de anıldı

Vali Vasip Şahin, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılıımıyla gerçekleşen Anıtkabir'deki törene ilgi yoğundu. Katılımcılar Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Vali Şahin, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşundan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Vali Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını aktardı:

"Büyük Atatürk; bir bağımsızlık destanı olan, 'Çanakkale Zaferi'ni kutlamak ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız. Türk Milleti'nin makus talihini yendiği; tükendi denilen devletin şaha kalkarak dünyaya meydan okuduğu, düşmana karşı göğsünü siper eden Mehmetçiğin dünyada eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale Savaşları'nın 104'üncü yılını büyük coşkuyla idrak ediyoruz. Çanakkale Zafer'imizin 104'üncü yılında, ecdadımızın manevi mirasına sahip çıkarak, şanlı tarihimizden aldığımız güç ve azimle; dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."