18 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman?

2019 ilk ara tatil için geri sayım başladı. 18 Kasım 2019 Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı resmen duyuruldu. İlk, Orta ve Lise dereceli okullar Kasım ayı içerisinde 9 günlük tatil yapacaklar. Peki okullar ne zaman tatil olacak?

2019 KASIM İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek. 9 günlük tatil sonrasında ders başı ise 25 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 9 günlük tatilde karne olmayacak. Öğrenciler ve veliler E-Okul sistemi üzerinden 1. dönem sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

Okullar ilk dönem ise 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestr tatilinin sonrasında 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak okullar ikinci ara tatile de 6-10 Nisan 2020 tarihinde girecek. 13 Nisan 2020 tarihinde başlayacak dersler sonunda karneler 19 Haziran 2020 gününde dağıtılacak.