Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
18 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

18 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman?

2019 ilk ara tatil için geri sayım başladı. 18 Kasım 2019 Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman başlıyor?

2019 ilk ara tatil için geri sayım başladı. 18 Kasım 2019 Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı resmen duyuruldu. İlk, Orta ve Lise dereceli okullar Kasım ayı içerisinde 9 günlük tatil yapacaklar. Peki okullar ne zaman tatil olacak?

2019 KASIM İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek. 9 günlük tatil sonrasında ders başı ise 25 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 9 günlük tatilde karne olmayacak. Öğrenciler ve veliler E-Okul sistemi üzerinden 1. dönem sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

Okullar ilk dönem ise 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestr tatilinin sonrasında 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak okullar ikinci ara tatile de 6-10 Nisan 2020 tarihinde girecek. 13 Nisan 2020 tarihinde başlayacak dersler sonunda karneler 19 Haziran 2020 gününde dağıtılacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
18 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman?
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama
Çalışan annelere 1300 lira destek
Bülent Korkmaz istifa etti
Mehmet Ali Erbil ameliyat olacak
Galatasaraylı futbolculara şerefsiz söylemi
Ahmet Nur Çebi isyan etti
12 Kasım Salı dolar ne kadar?
Ulusal Kanal kapanıyor mu?
-
Çok Okunanlar
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
18 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman?
18 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? 2019 9 günlük ilk ara tatil ne zaman?
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama
Çalışan annelere 1300 lira destek
Çalışan annelere 1300 lira destek
Bülent Korkmaz istifa etti
Bülent Korkmaz istifa etti
Mehmet Ali Erbil ameliyat olacak
Mehmet Ali Erbil ameliyat olacak
Galatasaraylı futbolculara şerefsiz söylemi
Galatasaraylı futbolculara şerefsiz söylemi
Ahmet Nur Çebi isyan etti
Ahmet Nur Çebi isyan etti
12 Kasım Salı dolar ne kadar?
12 Kasım Salı dolar ne kadar?
Ulusal Kanal kapanıyor mu?
Ulusal Kanal kapanıyor mu?
İspanya Süper Kupası Suudi Arabistan'da
İspanya Süper Kupası Suudi Arabistan'da
Kılıçdaroğlu araya girdi
Kılıçdaroğlu araya girdi
Çukur'da olay yaratan öpüşme sahnesi
Çukur'da olay yaratan öpüşme sahnesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji