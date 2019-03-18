17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi!nin karşısındaki binada görülen duruşma bugün sonuçlandı. Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu, toplamda 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Firari olmasından dolayı savunması alınamayan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, Hayri Akın, Alparslan Çalışkan ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı.