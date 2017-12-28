150 TL'ye yataklı sinema keyfi

Evde, kanepede uzanarak televizyon izleme keyfi artık sinema salonuna taşındı. İstanbul'daki bir alışveriş merkezindeki bu sinemada 1 salon yataklı hale getirildi.

KORE'Lİ SİNEMACILAR GETİRDİ

Güney Kore'li şirket Türkiye piyasasına girdikten sonra yenileme çalışmalarına başlamıştı. Güney Kore'de 3 adet bulunan yataklı sinema konseptini Türkiye'ye getirdiler.

YATAKTA UZANARAK FİLM SEYREDİYORLAR

Salon ikişer kişilik 24 locadan oluşuyor. Tek kişilik bilet almak mümkün değil, 2 kişilik loca bileti satılıyor.

Dev beyaz perdenin karşısında yağınızda uzanarak filmi seyretmenin bedeli 2 kişilik bir loca için 150 TL. Sınırsız ve ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapılıyor.

NON STOP FİLM

Salonda film arası verilmiyor, reklam yayınlanmıyor. Kullanıcılar yatakları uzaktan kumanda ile istediği şekilde beline göre ayarlayabiliyor. Yatak çarşafları ve yastık kılıfları her seans sonrası değiştiriliyor.

AİLELER TERCİH EDİYORMUŞ

Yetkililer yaklaşık 2 ay önce açılan yataklı salona ilginin hayli yoğun olduğunu söylüyor; özellikle ailelerin tercih ettiğini vurguluyor. Yataklı konsept, hali hazırda İstanbul'da tek bir salonda kullanılıyor, sayısı artar mı henüz belli değil. Talebe göre zaman içinde karar verilecek.