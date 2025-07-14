İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen sergide, öğrencilerin çizdiği 253 şehit portresi sanatseverlerle buluştu. “Göklerdeki Yıldızlar, Yüreklerdeki Kahramanlar” temalı sergi, Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde 30 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen sergide, ortaokul ve lise öğrencilerinin 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırladığı eserler yer aldı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Gül: Unutulmaması gereken bir direniş

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz’un 9. yılında bir kez daha milli hafızanın tazelendiğini vurguladı. FETÖ’nün iflah olmaz bir yapı olduğunu belirten Gül, “Planlamadıkları tek şey Cumhurbaşkanımızın milletine sahip çıkacağı ve milletin de liderini yalnız bırakmayacağıydı” dedi.

Çocuklara bu bilincin aktarılmasının önemine dikkat çeken Gül, “9 sene önce yaşananları göstermek, unutmamak ve unutturmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan: 15 Temmuz yıl boyunca hatırlanmalı

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların 15 Temmuz’da sergilenmesinin anlamlı olduğunu belirterek, “Bu etkinliklerin sayısı artmalı. 15 Temmuz gibi dönüm noktaları gençlere sürekli hatırlatılmalı” dedi.

Oğlu Ali Tahir Erdoğan’ın da sergiye bir portreyle katkı verdiğini belirten Erdoğan, “Çocuklarımız şehitlerin hikayelerini öğrenerek bu değerlerle büyüyor” diye konuştu.

Yentür: 253 öğrenciden 253 portre

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, serginin farklı okul türlerinden öğrencilerin katılımıyla hazırlandığını belirtti. Yentür, “Güzel sanatlar liselerinin yanı sıra meslek, Anadolu ve spor liselerinden öğrenciler de projede yer aldı. Dört ay boyunca emekle hazırlanan bu çalışmalarla çocuklarımız vatan sevgisini içselleştirdi” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, portreleri tek tek inceledi. Sergide yer alan Şehit Murat Akdemir'in portresi önünde oğlu Ali Tahir Erdoğan'la birlikte Bilal Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sergi, 30 Temmuz’a kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.