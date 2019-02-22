14 yaşındaki çocuk baba katili oldu

Antalya'da yaşanan olayda 14 yaşında baba katili olan çocuğun polise verdiği ifade şaşkınlık yarattı. Dedeme ait silahı temizlerken bir anda ateş aldı diyen çocuk amacının da öldürmek olmadığını söyledi.

Antalya'da Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta 2 katlı binanın üst katında ikamet etmekte olan 8'inci sınıf öğrencisi H.U., 5 Ekim 2019 tarihinde sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kanlar içinde görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Mahkemede Korkunç İfade

Polis, 14 yaşındaki çocuğu kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı. Oldukça tedirgin olan çocuk, "Babam bize zulüm yapıyordu. Annemin boğazını sıkmıştı. Kardeşimi de sürekli dövüyordu. Silahlı temizlerken yanlışlıkla vurdum. Niyetim asla öldürmek değildi." dedi.