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115 çocuğa cinsel istismar skandalında mahkemeden önemli karar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Merve Ece İNAN

115 çocuğa cinsel istismar skandalında mahkemeden önemli karar

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi aldığı bu kararın nedeni olarak da çocukların istismara uğradığına yönelik kuvvetli şüphe bulunduğunu işaret etti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin gündemine oturan Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 115 hamile çocuk vakasıyla ilgili olarak bugün önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul Valiliği tarafından suçlanan görevliler hakkında soruşturma izni verilmemesi yönündeki kararı idare mahkemesi iptal etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi aldığı bu kararın nedeni olarak da çocukların istismara uğradığına yönelik kuvvetli şüphe bulunduğunu işaret etti.

Mahkeme heyeti tarafından oy birliği ile alınan bu karar UYAP sistemine bugün yüklenirken, söz konusu belgeleri ortaya çıkaran hastane personeli İclal N.'nin başvurusu üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başhekim yardımcısı Akif Akça ve hastane personeli Nazlıcan Dilber'i ilişkin yürütülecek soruşturma için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. 


İstanbul Valiliği, anılan iki kişi için soruşturma izni vermedi. Valiliği 4 Aralık tarihli bu kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar UYAP sistemine bugün yüklendi.

Kararda, "Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya  çıkabilecek maddi gerçeğe göre takdir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oybirliği ile karar verildi" denildi.


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