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11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını araştırılırken 11 Kasım 2019 Pazartesi gününde okulların tatil olup olmadığı da merak ediliyor. 11 Kasım 2019 Pazartesi okullar tatil mi?

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını araştırılırken 11 Kasım 2019 Pazartesi gününde okulların tatil olup olmadığı da merak ediliyor. 11 Kasım 2019 Pazartesi okullar tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. Yıldönümü olan 10 Kasım bu sene de yine çeşitli etkinliklere sahne olacak. 1938 yılından bu yana anma törenleri düzenlenen bu özel ve anlamlı gün sonrasında 11 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09.05 de çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak kutlanmamaktadır.

11 KASIM 2019 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

11 Kasım Pazartesi gününde okullar tatil değildir.


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