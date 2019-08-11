Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
1,5 tonluk boğa 29 bin TL'ye satıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

1,5 tonluk boğa 29 bin TL'ye satıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurban pazarında 33 bin TL'ye satışa çıkarılan 1,5 tonluk Aslan'isimli boğa 29 bin TL'ye alıcı buldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurban pazarında 33 bin TL'ye satışa çıkarılan 1,5 tonluk Aslan'isimli boğa 29 bin TL'ye alıcı buldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurban pazarında 33 bin TL'ye satışa çıkarılan 1,5 tonluk 'Aslan' isimli boğa 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı. Aslan'ın sahibi, "Geçen sene 1 ton 400 kiloluk kurbanlık getirmiştim. Bu sene o rekoru da kırdım." dedi.

İnegöl ilçesinde kurulan hayvan pazarında arife günü yoğunluk arttı. Pazarda en büyük ilgiyi Erzurum'dan getirilen 'Aslan' isimli boğa gördü. 33 bin TL değer biçilen 1,5 tonluk simental cinsi boğa, 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı. 15 yıldır Erzurum'dan İnegöl'e kurbanlık hayvan getirdiğini söyleyen 'Aslan'ın yetiştiricisi Muhammed Yıldız, "Her yıl İnegöl'e en kilolu hayvanı ben getiriyorum. Geçen sene 1 ton 400 kiloluk kurbanlık getirmiştim. Bu sene o rekoru da kırdım. 1 ton 500 kilo ağırlığında simental cinsi 'Aslan' isimli kurbanlık tosun getirdim. Ne İnegöl'de ne de Bursa'da bu hayvanın rakibi olmadığını iddia ediyorum. Kurbanlığımızı 33 bin Türk lirasına satışa çıkardık. Pazarlık sonucunda 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı" dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
1,5 tonluk boğa 29 bin TL'ye satıldı
Fenerbahçe'ye Sivas darbesi: 1-2
Zanka Fenerbahçe'de
Demet Özdemir ile Lider Şahin aşkının kanıtı
Emre Altuğ icralık oldu
Norveç'te camiye silahlı saldırı
Beşiktaş'ta Vidal sesleri
Cihangir Ceyhan gazetecileri tehdit etti!
Galatasaray'da Falcao çılgınlığı
-
Çok Okunanlar
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
1,5 tonluk boğa 29 bin TL'ye satıldı
1,5 tonluk boğa 29 bin TL'ye satıldı
Fenerbahçe'ye Sivas darbesi: 1-2
Fenerbahçe'ye Sivas darbesi: 1-2
Zanka Fenerbahçe'de
Zanka Fenerbahçe'de
Demet Özdemir ile Lider Şahin aşkının kanıtı
Demet Özdemir ile Lider Şahin aşkının kanıtı
Emre Altuğ icralık oldu
Emre Altuğ icralık oldu
Norveç'te camiye silahlı saldırı
Norveç'te camiye silahlı saldırı
Beşiktaş'ta Vidal sesleri
Beşiktaş'ta Vidal sesleri
Cihangir Ceyhan gazetecileri tehdit etti!
Cihangir Ceyhan gazetecileri tehdit etti!
Galatasaray'da Falcao çılgınlığı
Galatasaray'da Falcao çılgınlığı
Cengiz Ünder Alman devine doğru
Cengiz Ünder Alman devine doğru
Galatasaray Mehmet Topal'ın peşinde
Galatasaray Mehmet Topal'ın peşinde
Kolarov Fenerbahçe'de mi?
Kolarov Fenerbahçe'de mi?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji