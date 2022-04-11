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 Uluslararası festivaller İstanbul'a geri dönüyor
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

 Uluslararası festivaller İstanbul'a geri dönüyor

Dünya müziğinin önde gelen isimleri İBB'nin organizasyonu 34 Calling ile İstanbul'a geri dönüyor. Uluslararası sanatçılar, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbullularla buluşuyor. 11 Haziran'dan Belçikalı bir müzik grubu Hooverphonic ile başlayacak seri, sezon boyunca farklı sanatçıların performanslarıyla devam edecek.

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Dünya müziğinin önde gelen isimleri İBB'nin organizasyonu 34 Calling ile İstanbul'a geri dönüyor. Uluslararası sanatçılar, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbullularla buluşuyor. 11 Haziran'dan Belçikalı bir müzik grubu Hooverphonic ile başlayacak seri, sezon boyunca farklı sanatçıların performanslarıyla devam edecek.

KONSERLER SERİSİ GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyes (İBB İştiraki KÜLTÜR AŞ, İstanbul'u uluslararası turnelerin rotasına dönüştüren konser serisi'34 Calling'i başlatıyor. Türkiye'nin en prestijli sanatçzılarını ağırlayan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, bu kez uluslararası sanatçıların sahne alacağı 34 Calling'e ev sahipliği yapacak. Konser serisi Haziran 2022'de başlayacak. Sezon boyunca farklı sanatçıların performanslarıyla devam edecek.

HOORPVERPHONİC WİTH ORSCESTRA

34 Calling' in ilk konseri Hooverphonic with Orchestra ile başlıyor. Kurulduğu 1995 yılından bu yana trip-hop'u, pop ve çok sesli müzikle birleştiren Belçikalı grup Hooverphonic, orkestralı performansıyla 11 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müziksevrerle buluşuyor.


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