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 Suudi Arabistan İsrail’den Demir Kubbe istiyor
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

 Suudi Arabistan İsrail’den Demir Kubbe istiyor

Mart 2015’ten beri Yemen’e saldıran ve misilleme olarak Şii Husilerin fırlattığı füzeler karşısında zorlanan Suudi Arabistan, Amerikan yapımı Patriotlardan tam veririm alamadığına dair yorumları haklı çıkaran bir adım attı. Riyad’ın İsrail Kubbe hava savunma sistemleri satın almak istediği öne sürüldü.

Mart 2015'ten beri Yemen'e saldıran ve misilleme olarak Şii Husilerin fırlattığı füzeler karşısında zorlanan Suudi Arabistan, Amerikan yapımı Patriotlardan tam veririm alamadığına dair yorumları haklı çıkaran bir adım attı.

Riyad'ın İsrai Kubbe hava savunma sistemleri satın almak istediği öne sürüldü.

Şİİ HUSİLERE KARŞI KULLANILACAK

İsviçre gazetezsi Basler Zeitung Yemen'deki Şii Husilerin füze saldırılarını durdumak isteyen Suudi Hükümetinin, İsrail'den hava savunma sistemi satın almak için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

TROPHY İLGİSİ

Suudi başkenti Riyad'daki önde gelen bir Avrupalı silah satıcısını kaynak gösteren Basler Zeitun'a göre, Suudi hükümeti, Demir Kubbe'nin yanısıra tankları hedef alan füzeleri etkisiz hale getiren Trophy Etkin Koruma Sistemi ile de ilgileniyor.

Rafael ile Elta firmasının ortaklağında geliştirilen Trophy'den silah teknolojisinden bir mihenk taşı diye söz ediyor.

SİSTEMLERİ BAE'DE İNCELEDİLER

Haberde Suudi askeri uzmanların, İsrail'in füze savunma teknolojisini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde inceleme fırsatı buldukları belirtildi.

Resmen diplomatik ilişki içinde olmayan bu iki ülkedeki gözlemcilere göre askeri ve güvenlik alanında işbirliği yapan Suudi Arabistan ile İsrail'in asıl istihbarat işbirliği büyük ilerleme kaydetti. Bu da İran'a karşı güç birliği ihtiyacı duymalarından kaynaklanıyor.

İRAN'LA FÜZE KAVGASI

Husiler son iki ayda Riyad'a, ana havaalanına ve kraliyet sarayına füze fırlatırken Suudiler bunları hava savunma sistemleriyle imha ettiklerini açıkladı. Ancak sosyal medyada Suudi başkentinde havadan füze düşerken panik yaşandığına dair videolar paylaşıldı.

Kraliyet, füzelerden doğrudan İran'ı sorumlu tutup savaş ilanından söz ederken Tahran, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, zaten İran'dan Yemen'e füze sokmanın mümkün olmadığını savunuyor.


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