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 BABACAN: BU ÜLKEYİ GÜÇLENDİRMELİYİZ
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Politika - - Editör: M. İlker ALPKAYA

 BABACAN: BU ÜLKEYİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Rusya Ukrayna'ya girmeden önce hazırlığını yaptı. Kasasında 600 milyar dolar biriktirdi. Biz daha krizlere girmeden Merkez Bankası rerezvlerini eksi 55 milyar dolara indirdik.

Rusya Ukrayna'ya girmeden önce hazırlığını yaptı. Kasasında 600 milyar dolar biriktirdi. Biz daha krizlere girmeden Merkez Bankası rerezvlerini eksi 55 milyar dolara indirdik.

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RUSYA İŞGAL BAŞLAMADAN 600 MİLYAR BİRİKTİRDİ

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin yedinci olağan kurulunda konuştu. Ali Babacan konuşmasında "Elin adamı Ukrayna'ya girmeden 600 milyar dolar rezerv biriktirdi. Güçlü ve hazırlıklı olmak zorundayız. Rusya hazırlığını yaptıktan sonra Ukrayna'ya girdi. Biz Ne yaptık? Daha ortada pandemi yok..Daha enerji krizi yok Merkez Bankası'nın eksi 55 milyar dolara indi. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini 28 milyar dolardan 136 milyar dolara çıkartmıştık. Şu anda net eksi 55 milyar dolar'a indi" şeklinde konuştu.

GENÇLERİMİZ BU ÜLKEDE YAŞAMAK İSTEMİYOR

Babacan yaptığı konuşmada sözlerini şöyle sürdürdü" Bu ülkenin en büyük beka sorunu gençlerin yarınlarını bu ülkede değil, başka ülkelerde hayal etmeleridir. Ülkemizi, gençlerin yaşamak istediği bir ülke yapmak için çalışmak zorundayız. Devletiyle, siyasi partileriyle, sivil toplumuyla hep beraber bunu başarmak zorundayız".


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